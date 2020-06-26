В Техасе и Флориде закрывают бары из-за новой вспышки коронавируса

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Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение вновь закрыть бары из-за увеличения новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов (на наличие коронавируса. – Прим. ред.) превысит 10% (от общего количества проведенных исследований. – Прим. ред.), власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", – заявил губернатор Грег Эбботт.
Он подчеркнул, что рост числа случаев обусловлен открытием баров. По его словам, теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты. Они смогут продолжить работать только в режиме навынос.
К таким же мерам прибегнули и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев коронавируса. В пятницу во Флориде зарегистрировали 8,9 тысячи новых случаев. Такие показатели побили рекорд по выявленным случаям в штате. Только за последние семь дней там выявлено свыше 32 тысячи случаев.
Всего в США насчитывается более 2,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 9,2 миллиона случаев, более 479 тысяч человек скончалось. В России выявлено 620 794 случая COVID-19.
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