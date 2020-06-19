В ВОЗ рассказали о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, 18 июня в ВОЗ поступили данные более чем о 150 тысячах новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии.
В отчете отмечается, что половина новых случаев зафиксирована в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
Гебрейесус считает, что рекорд по количеству новых зараженных говорит о быстром распространении пандемии. Он обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновить экономическую деятельность.
Ранее представитель организации в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян носить маски. Она отметила, что это лучшая защита в тех местах, где соблюдение социальной дистанции затруднительно. Вуйнович заявила, что маски являются наилучшей защитой от коронавируса.
В Роспотребнадзоре сообщали, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Людям напомнили, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончалось. На Россию приходится 569 063 случая, умер 7 841 человек.
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