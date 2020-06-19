В России выявлено 7 972 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России подтверждено 7 972 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.
Они зарегистрированы в 83 регионах. В 2 620 случаях клинических проявлений не было.
На Москву пришлось 1 136 случаев, на Подмосковье – 646. 259 зафиксировано в ХМАО, 254 – в Свердловской области, 228 – в Санкт-Петербурге, 219 – в Нижегородской области, 203 – в Воронежской, 166 – в Челябинской, 164 – в Иркутской.
151 выявлен в Красноярском крае, 139 – в Ростовской области, 137 – в Ставропольском крае, 122 – в Ульяновской области, 121 – в ЯНАО, 118 – в Архангельской области, 116 – в Саратовской, 115 – в Республике Тыва, 114 – в Коми, 108 – в Новосибирской области, 107 – в Волгоградской, по 103 – в Омской области и Приморском крае.
Общее число случаев в стране – 569 063 в 85 регионах. Это на 1,4% больше, чем днем ранее.
За последние сутки подтвержден 181 летальный случай, в том числе 48 в Москве и 4 в Подмосковье. Всего в РФ скончался 7 841 человек.
Выписано по выздоровлении за сутки 10 443 пациента, среди них 2 003 в столице и 1 093 в Московской области. Общее количество выписанных за весь период – 324 406 человек.
Роспотребнадзор сообщает, что в России проведено свыше 16,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 310 456 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в стране достаточно рисков для второй волны коронавируса осенью. Она подчеркнула, что власти готовятся к такому сценарию.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что повторного всплеска в России может не быть. По ее мнению, такой сценарий возможен при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Голикова добавила, что коронавирус будет циркулировать, подобно другим инфекциям.
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