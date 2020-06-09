В ВОЗ порекомендовали россиянам продолжать носить маски

01:57
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Всемирная организация здравоохранения попросила россиян соблюдать масочный режим, несмотря на ослабление ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Такую рекомендацию выдала официальный представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"Когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту", – напомнила Вуйнович.
Она отметила, что наибольшую защиту от вируса дают именно медицинские маски. При этом средства индивидуальной защиты из ткани обеспечивают защиту окружающим, но не надевшему такую маску.
"Например, человек, который может быть заразен, при ношении маски не сможет распространить капли или сократит их количество при возможном попадании на другого человека при контакте на расстоянии менее 1,5 метра", – рассказала Вуйнович.
Она добавила, что в общественных местах маску снимать категорически нельзя. Кроме того, к маске нельзя прикасаться руками.
Ранее стало известно, какие защитные перчатки лучше всего носить в жару. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: