Врач объяснила, какие защитные перчатки лучше всего носить в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии, микологии и косметологии Юлия Галлямова рассказала Москве 24, каким защитным перчаткам отдать предпочтение в жару и как ухаживать за кожей рук в эпоху пандемии. По словам эксперта, если при ношении резиновых перчаток вы замечаете признаки аллергии, можно воспользоваться альтернативой.



Юлия Галлямова доктор медицинских наук В таком случае нужно переходить на хлопчатобумажные перчатки, которые дышат, которые вы потом обрабатываете или стираете, приходя домой. В Японии вообще все летом носят хлопчатобумажные перчатки – это у них уже такая традиция защищать кожу рук от солнечного света. Поэтому если это натуральные хлопчатобумажные перчатки, то они очень хорошо справляются с потоотделением в жару.

Кроме того, врач напомнила, что важно выбирать антисептик, в котором, помимо требуемого 70-процентного спирта, еще есть глицерин, тогда кожа не будет сохнуть.

По мнению Галлямовой, необходимо использовать увлажняющий крем для рук. "Мы сейчас часто и долго моем руки по требованию ВОЗ, мы все стараемся использовать антибактериальное мыло, и, естественно, все это сушит кожу. Поэтому я всегда рекомендую поставить рядом с мылом увлажняющий крем для рук и использовать сразу после мытья", – объяснила врач.

Ранее сообщалось, что жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми.

По словам Сергея Собянина, все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования. Мэр подчеркнул, что все основные ограничения будут сняты в июне при условии сохранения эпидемиологической безопасности.

"Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб", – написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Масочный режим ввели в столице с 12 мая. Горожане должны носить маски и перчатки в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая такси. При выходе на улицу можно надевать только маску.

Илона Соболева, Наталья Чепрукова