Эксперт рассказал, как изменятся туристические предпочтения россиян в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко в беседе с Москвой 24 рассказал, изменятся ли туристические предпочтения россиян в 2020 году в связи с пандемией и падением доходов. По его мнению, те, кто летал отдыхать за границу, не откажутся от своих планов, но внутренний туризм может значительно вырасти.

"Отдыхать все равно нужно. Доходы "просели" только у определенной прослойки населения: у малого и среднего бизнеса, в больших городах. Сейчас часть населения восстанавливает свои доходы, к тому же доллар упал. Я думаю, что спрос восстановится", – считает Давыденко.

Эксперт считает, что тенденция с отдыхом за границей сохранится, но с некоторыми нюансами. Например, сократится количество дней самих туров, а также изменится выбор категории посещаемых отелей.





Дмитрий Давыденко председатель Общественного совета при Ростуризме Будет небольшое количество дней, и количество поездок будет сокращаться. Люди ездили два или три раза в год, сейчас будет один раз в год. Раньше ездили в 4 и 5 звезд, теперь будут в 3 и 4 звезды.

Давыденко считает, что людям, привыкшим отдыхать за границей, при невозможности выехать туда на отдых придется выбирать: ждать открытия границ и восстановления международного авиасообщения либо путешествовать по России.

"В какой-то степени должен вырасти внутренний туризм, но это будет зависеть от наших регионов, как они будут себя ввести", – отметил спикер.

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Ворожейкин заявил Москве 24, что люди все равно поедут отдыхать, а внутренний туризм станет более приоритетным для граждан России летом 2020 года.

"Это не первый кризис, который есть в России. История с тем, что люди ездят отдыхать, все равно остается. Скорее всего, люди, которые могли себе позволить нечто большее, будут немного экономнее. Но в отпуск они все равно поедут. Сейчас российские направления возрастут по сравнению с прошлым годом на фоне падения доходов. Люди выберут более бюджетный вариант", – считает Ворожейкин.

Эксперт по развитию внутреннего туризма, гид, путешественник Арсений Аредов также считает, что россияне предпочтут отдых внутри страны. Однако он уверен, что люди, привыкшие отдыхать в Европе, не откажутся от путешествий за границу.

"Доходы действительно упали. Но тех, кто хотел бы отдохнуть в Европе, их цены не пугают. Они ждут открытия границ. Как только границы откроют, они туда поедут. Но процент тех, кто в этом году сможет позволить себе путешествовать по Европе, он меньше, чем в прошедшие годы", – заявил Аредов.





Арсений Аредов эксперт по развитию внутреннего туризма, гид, путешественник У тех, кто привык путешествовать по России, у них доходы упали побольше, и они могут отказаться именно от организованного туризма. В связи с этим возрастет спрос на неорганизованный туризм в нашей стране.

Он пояснил, что в России возрастет спрос на так называемый авторский туризм. "Это полуофициальный туризм, когда люди едут с человеком, который везет их в какие-то интересные места. Туры по России. В этом году будет взрыв таких туров", – уверен эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что цены на авиабилеты и туристические поездки по стране останутся на уровне 2019 года. По словам специалиста, отрасль постепенно выходит из режима ограничений, связанных с коронавирусом. С 1 июня, например, разрешено посещать санатории с медицинской лицензией. Впоследствии планируется открыть и гостиницы.

Что касается отдыха за рубежом, то в среднем стоимость подобных поездок на человека составит от 88 тысяч рублей. К направлениям, которые могут обойтись в эту сумму, специалисты отнесли Италию и Турцию.