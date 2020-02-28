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Общество

28 февраля, 18:30

Отпуск под угрозой коронавируса? Стоит ли отменять летний отдых за границей

общество

Россиянам рекомендовали не посещать Китай, Южную Корею, Италию и Иран из-за распространения коронавируса. Стоит ли перестраховаться и вовсе отменить весенний или летний отпуск за границей? Разбираемся, как планировать отдых в разгар эпидемии.

Фото: AP/Gregorio Borgia

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин советует не отменять уже купленные туры раньше времени.

"Прежде всего, не надо паниковать. Нужно реально оценивать ситуацию и внимательно отслеживать рекомендации МИД, Роспотребнадзора и, конечно, Ростуризма. Мы как туристические компании будем всегда предупреждать туристов о возможных угрозах, в том числе об угрозах безопасности", – пояснил эксперт.

При этом Горин подчеркнул, что эпидемия – временное явление. "В данный момент такие рекомендации действуют относительно Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана. Туристы, которые планируют самостоятельные поездки, должны взвешивать все возможные риски", – добавил представитель Ростуризма.

А если говорить об эпидемиях, они носят временный характер, и мы надеемся, что к летнему сезону ситуация стабилизируется, и эти рекомендации будут отменены.
Дмитрий Горин
cоветник главы Ростуризма

Эксперт добавил, что туристы не спешат отменять летние туры. "В данный момент туристы, которые забронировали летние путешествия, они не отказываются от туров. Кто-то меняет направление. По окончании тревожной информации, касаемой коронавируса, отложенный спрос однозначно вернется", – отметил эксперт.

В свою очередь, председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко порекомендовал россиянам не прекращать свои поездки и не бояться бронировать их заранее.

Фото: AP/Zsolt CzeglÃdi

"Раннее бронирование – 6-7 месяцев. Я всегда планирую свои поездки за полгода, вне зависимости от обстоятельств. Всегда есть хорошие гостиницы, билеты недорогие, даже билеты бизнес-класса стоят так же, как эконом – за неделю", – пояснил эксперт.

Думаю, что не надо бояться бронировать за полгода, потому что проще купить тариф, который можно сдать или поменять, и бронировать тарифы на гостиницы, от которых можно отказаться.
Дмитрий Давыденко
председатель Общественного совета Ростуризма

При этом эксперт отметил, что возмещать потери не будут в случае покупки невозвратных билетов.

"Бронирование невозвратных билетов – это ваш риск, и каждый пассажир должен выбирать сам. Помимо коронавируса, могут возникнуть тысячи других непредвиденных обстоятельств. В любом случае у каждого человека есть выбор", – отметил Давыденко.

Ранее в МИД РФ, Ростуризме и Роспотребнадзоре призвали россиян воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

Тем, кто находится в этих государствах, советуют соблюдать меры предосторожности и делать все необходимое для личной безопасности. Гостиницы и другие места временного размещения призывают не покидать, исключение – организованный туроператором трансфер до аэропорта вылета.

Фото: AP/Chiang Ying-ying

С 1 марта авиасообщение с Южной Кореей приостановят. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Рекомендации и ограничения связаны со вспышками эпидемии коронавируса. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На территории Китая сейчас известно о 78,8 тысячи инфицированных COVID-19, 2 788 человек умерли от коронавируса, в то время как 36,1 тысячи сумели излечиться.

Инфекция продолжает распространяться по миру. 28 февраля о первых случаях заражения объявили в Нидерландах и Литве. В Италии число погибших вследствие заражения достигло 17 человек. В Южной Корее количество заразившихся выросло до 2 337.

В Москве на данный момент случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

Россияне не отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

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Мария Ефимова

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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