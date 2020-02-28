Отпуск под угрозой коронавируса? Стоит ли отменять летний отдых за границей

Россиянам рекомендовали не посещать Китай, Южную Корею, Италию и Иран из-за распространения коронавируса. Стоит ли перестраховаться и вовсе отменить весенний или летний отпуск за границей? Разбираемся, как планировать отдых в разгар эпидемии.

Фото: AP/Gregorio Borgia

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин советует не отменять уже купленные туры раньше времени.

"Прежде всего, не надо паниковать. Нужно реально оценивать ситуацию и внимательно отслеживать рекомендации МИД, Роспотребнадзора и, конечно, Ростуризма. Мы как туристические компании будем всегда предупреждать туристов о возможных угрозах, в том числе об угрозах безопасности", – пояснил эксперт.

При этом Горин подчеркнул, что эпидемия – временное явление. "В данный момент такие рекомендации действуют относительно Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана. Туристы, которые планируют самостоятельные поездки, должны взвешивать все возможные риски", – добавил представитель Ростуризма.



Дмитрий Горин cоветник главы Ростуризма А если говорить об эпидемиях, они носят временный характер, и мы надеемся, что к летнему сезону ситуация стабилизируется, и эти рекомендации будут отменены.

Эксперт добавил, что туристы не спешат отменять летние туры. "В данный момент туристы, которые забронировали летние путешествия, они не отказываются от туров. Кто-то меняет направление. По окончании тревожной информации, касаемой коронавируса, отложенный спрос однозначно вернется", – отметил эксперт.

В свою очередь, председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко порекомендовал россиянам не прекращать свои поездки и не бояться бронировать их заранее.



Фото: AP/Zsolt CzeglÃdi

"Раннее бронирование – 6-7 месяцев. Я всегда планирую свои поездки за полгода, вне зависимости от обстоятельств. Всегда есть хорошие гостиницы, билеты недорогие, даже билеты бизнес-класса стоят так же, как эконом – за неделю", – пояснил эксперт.





Дмитрий Давыденко председатель Общественного совета Ростуризма Думаю, что не надо бояться бронировать за полгода, потому что проще купить тариф, который можно сдать или поменять, и бронировать тарифы на гостиницы, от которых можно отказаться.

При этом эксперт отметил, что возмещать потери не будут в случае покупки невозвратных билетов.

"Бронирование невозвратных билетов – это ваш риск, и каждый пассажир должен выбирать сам. Помимо коронавируса, могут возникнуть тысячи других непредвиденных обстоятельств. В любом случае у каждого человека есть выбор", – отметил Давыденко.

Ранее в МИД РФ, Ростуризме и Роспотребнадзоре призвали россиян воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. Туристы могут требовать полного возврата средств при отмене туров. Самостоятельные туристы, которые покупали отдельные туруслуги, вправе обращаться с этой целью по месту их приобретения.

Тем, кто находится в этих государствах, советуют соблюдать меры предосторожности и делать все необходимое для личной безопасности. Гостиницы и другие места временного размещения призывают не покидать, исключение – организованный туроператором трансфер до аэропорта вылета.



С 1 марта авиасообщение с Южной Кореей приостановят. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Рекомендации и ограничения связаны со вспышками эпидемии коронавируса. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На территории Китая сейчас известно о 78,8 тысячи инфицированных COVID-19, 2 788 человек умерли от коронавируса, в то время как 36,1 тысячи сумели излечиться.

Инфекция продолжает распространяться по миру. 28 февраля о первых случаях заражения объявили в Нидерландах и Литве. В Италии число погибших вследствие заражения достигло 17 человек. В Южной Корее количество заразившихся выросло до 2 337.

В Москве на данный момент случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

Россияне не отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса



Мария Ефимова