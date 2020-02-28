Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее выросло до 2337

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Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
В Южной Корее зарегистрировано 315 новых случаев заражения коронавирусом, теперь общее число зараженных в стране увеличилось до 2337. Об этом, как передает ТАСС, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Согласно данным KCDC, из всех новых случаев 265 обнаружены в городе Тэгу, еще 15 – в провинции Кенсан-Пукто, 19 – в провинции Чхунчхон-Намдо, остальные случаи заражения наблюдаются в разных районах по всей стране.
Как сообщалось раннее, с 1 марта иностранные граждане не смогут въезжать на территорию России из Южной Кореи. Ограничения будут действовать в воздушных пунктах пропуска через границу России, за исключением аэропорта Шереметьево.
Временная мера не коснется граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
В пятницу стало известно о первых случаях заражения в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах. Резкий рост случаев заболевания зафиксирован в Италии, Южной Корее и Иране.
Ростуризм советовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж. Туристы смогут вернуть деньги за возвращенные туры в Италию.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.
Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.
Туристам вернут деньги за оплаченные туры в Италию и Южную Корею
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