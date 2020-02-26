Роспотребназор рекомендовал россиянам отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса

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Россиянам лучше отказаться от незапланированных поездок за рубеж во избежание заражения коронавирусом. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.
"Необходимо постараться не планировать или отказаться от поездок в те страны, где есть риски (заражения коронавирусом. – Прим. ред.). Учитывая, что перечень таких стран ежедневно увеличивается и список пополняется", – цитирует Агентство "Москва" слова Поповой.
Она добавила, что возможность заноса инфекции в Россию с каждым днем возрастает. Попова напомнила, что коронавирус COVID-19 может передаваться как воздушно-капельным путем, так и фекально-оральным.
Из-за распространения коронавируса в России продлили введенные ранее ограничения до 1 апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что также обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.
Помимо этого, с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты будут разрешены только до вывоза всех россиян из Южной Кореи.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.
Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии. В Италии заражены 322 человека, скончались 10. Посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию.
В Москве приняты меры по борьбе с коронавирусом
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