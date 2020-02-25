Находящиеся в Италии россияне рассказали о "массовом психозе" в стране из-за коронавируса

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Россиянка Кристина, которая работает гидом в Турине, рассказала Москве 24 про обстановку в городе в связи со вспышкой коронавируса в стране. По ее словам, на неделю закрыты все музеи, библиотеки, школы и университеты.

"Не скажу, что заметила что-то необычное в городе, кроме того, что в супермаркетах скупают воду и пасту. Но это нормально, потому что власти рекомендуют на этой неделе не выходить в общественные места. Людей в масках по городу я не встречала еще. Итальянцы говорят, что нужно соблюдать элементарные правила гигиены, а вирус лечится так же, как грипп", – отметила она.

Девушка пояснила, что жертвами коронавируса в Италии стали люди, "которые уже лежали в больницах с различными осложнениями, все они лица пожилого возраста. Иммунитет не справился еще с дополнительным вирусом". Она добавила, что паникуют некоторые туристы.





Кристина У меня много русских знакомых сейчас путешествуют по Италии, они боятся, что их не выпустят обратно домой.

Живущая в городе Феррара блогер Ольга Осипова поделилась, что все разговоры теперь сводятся к коронавирусу, а "это сильно напрягает". Кроме того, по ее словам, некоторые люди начали вести себя неадекватно.



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"Скупили все маски, вплоть до того, что обычные дантисты не могут их себе купить. Бумажные есть, но от них мало толку, всем известно. Скупили антисептические гели. Транспорт работает с задержками, скоростные поезда Рим – Милан на 80 минут опаздывают", – рассказывает она.





Ольга Осипова Скупают годовой запас риса и другие продукты долгого хранения. Самое неадекватное поведение в том, что люди закупаются в супермаркетах, даже в тех городах, где не зафиксированы случаи заражения или распространения вируса. В Римини вечером в воскресенье мужчина бросался на проезжие машины с ножом и кричал: "Коронавирус!"

Осипова добавила, что людей просят не ходить самостоятельно в больницы, а при появлении подозрительных симптомов – вызывать медиков на дом.

"Некоторые компании сами принимают решения и не разрешают сотрудникам из "красной зоны" выходить на работу. В международных компаниях есть указания о том, что, если вы вернулись из Китая, две недели не нужно ходить в офис", – заключила она.

В свою очередь, работающая в Венеции Анастасия Тозелло рассказала, что в городских магазинах пока нет пустых прилавков и местные жители не пытаются массово закупать продукты питания. Однако паника наблюдается среди итальянцев, проживающих в областях, где растет число зараженных коронавирусом.



Фото: ТАСС/EPA/Igor Petyx

"Так как работаю в туристической сфере, от туристов поступает вопрос о том, отменять или нет бронирование отелей. Так как мы не знаем, как начнут развиваться события, мы говорим, что решения должны принимать они сами. Италия очень слаженно сработала, и зараженные уже давно изолированы, а также все люди, которые имели то или иное общение с ними. Ситуация сейчас полностью держится под контролем", – отметила собеседница Москвы 24.





Анастасия Тозелло Местное население из "красной зоны" действительно, в панике. Думают, что не будет хватать продовольственных продуктов, ограничат передвижение. И то, что там происходит, – это массовый психоз. Сейчас во всех аптеках висят объявления о том, что недоступны маски с повышенной защитой. Начинаются спекуляции в интернете: маски стоимостью 2 евро продают за 80 евро. Власти с этим активно начинают бороться, и все, кто причастен к этим спекуляциям, будут наказаны.

Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что на фоне вспышки коронавируса в Италии продолжают следить за ситуацией в стране. Ведомство также находится в постоянном контакте с МИД РФ и Роспотребнадзором.

До этого российское посольство в Риме обратилось к россиянам с просьбой воздержаться от поездок в те регионы Италии, где произошла вспышка нового типа коронавируса. Речь идет преимущественно о северных областях государства: Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. Также при обнаружении первых симптомов инфекции российских граждан просят немедленно обратиться по единому телефону итальянских экстренных служб для дальнейшей диагностики.



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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на фоне новостей из Италии от людей уже начали поступать запросы на аннуляцию путевок. При этом пока немногие из них реализуются из-за удержания фактически понесенных туркомпаниями затрат. Кроме того, по данным АТОР, на сегодняшний день около семи тысяч организованных российских туристов отдыхает в Италии. Вместе с самостоятельными путешественниками – это порядка 20 тысяч россиян.

По последней информации, в Италии более 200 человек заразилось новым типом коронавируса, из которых семеро стали жертвами инфекции. В связи с этим в 12 итальянских городах был объявлен карантин. Также в Италии заканчиваются раньше срока или отменяются спектакли, фестивали или футбольные матчи.

Впервые вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019. Более 2 660 человек стали жертвами инфекции. На сегодняшний день коронавирусом инфицировано более 77 тысяч человек, при этом более 27 тысяч уже выписалось из больниц.



Ефимова Мария