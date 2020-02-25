Находящиеся в Италии россияне рассказали о "массовом психозе" в стране из-за коронавируса

19:45
Фото: ТАСС/EPA/MATTEO BAZZI
Россиянка Кристина, которая работает гидом в Турине, рассказала Москве 24 про обстановку в городе в связи со вспышкой коронавируса в стране. По ее словам, на неделю закрыты все музеи, библиотеки, школы и университеты.
"Не скажу, что заметила что-то необычное в городе, кроме того, что в супермаркетах скупают воду и пасту. Но это нормально, потому что власти рекомендуют на этой неделе не выходить в общественные места. Людей в масках по городу я не встречала еще. Итальянцы говорят, что нужно соблюдать элементарные правила гигиены, а вирус лечится так же, как грипп", – отметила она.
Девушка пояснила, что жертвами коронавируса в Италии стали люди, "которые уже лежали в больницах с различными осложнениями, все они лица пожилого возраста. Иммунитет не справился еще с дополнительным вирусом". Она добавила, что паникуют некоторые туристы.
Живущая в городе Феррара блогер Ольга Осипова поделилась, что все разговоры теперь сводятся к коронавирусу, а "это сильно напрягает". Кроме того, по ее словам, некоторые люди начали вести себя неадекватно.
"Скупили все маски, вплоть до того, что обычные дантисты не могут их себе купить. Бумажные есть, но от них мало толку, всем известно. Скупили антисептические гели. Транспорт работает с задержками, скоростные поезда Рим – Милан на 80 минут опаздывают", – рассказывает она.
Осипова добавила, что людей просят не ходить самостоятельно в больницы, а при появлении подозрительных симптомов – вызывать медиков на дом.
"Некоторые компании сами принимают решения и не разрешают сотрудникам из "красной зоны" выходить на работу. В международных компаниях есть указания о том, что, если вы вернулись из Китая, две недели не нужно ходить в офис", – заключила она.
В свою очередь, работающая в Венеции Анастасия Тозелло рассказала, что в городских магазинах пока нет пустых прилавков и местные жители не пытаются массово закупать продукты питания. Однако паника наблюдается среди итальянцев, проживающих в областях, где растет число зараженных коронавирусом.
"Так как работаю в туристической сфере, от туристов поступает вопрос о том, отменять или нет бронирование отелей. Так как мы не знаем, как начнут развиваться события, мы говорим, что решения должны принимать они сами. Италия очень слаженно сработала, и зараженные уже давно изолированы, а также все люди, которые имели то или иное общение с ними. Ситуация сейчас полностью держится под контролем", – отметила собеседница Москвы 24.
Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что на фоне вспышки коронавируса в Италии продолжают следить за ситуацией в стране. Ведомство также находится в постоянном контакте с МИД РФ и Роспотребнадзором.
До этого российское посольство в Риме обратилось к россиянам с просьбой воздержаться от поездок в те регионы Италии, где произошла вспышка нового типа коронавируса. Речь идет преимущественно о северных областях государства: Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. Также при обнаружении первых симптомов инфекции российских граждан просят немедленно обратиться по единому телефону итальянских экстренных служб для дальнейшей диагностики.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на фоне новостей из Италии от людей уже начали поступать запросы на аннуляцию путевок. При этом пока немногие из них реализуются из-за удержания фактически понесенных туркомпаниями затрат. Кроме того, по данным АТОР, на сегодняшний день около семи тысяч организованных российских туристов отдыхает в Италии. Вместе с самостоятельными путешественниками – это порядка 20 тысяч россиян.
По последней информации, в Италии более 200 человек заразилось новым типом коронавируса, из которых семеро стали жертвами инфекции. В связи с этим в 12 итальянских городах был объявлен карантин. Также в Италии заканчиваются раньше срока или отменяются спектакли, фестивали или футбольные матчи.
Впервые вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019. Более 2 660 человек стали жертвами инфекции. На сегодняшний день коронавирусом инфицировано более 77 тысяч человек, при этом более 27 тысяч уже выписалось из больниц.
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