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В мире

18:49

Ростуризм мониторит ситуацию в Италии из-за распространения коронавируса

происшествия туризм за рубежом

Фото: ТАСС/DANIEL DAL ZENNARO/EPA

Ростуризм продолжает следить за положением в Италии в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в стране, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подчеркнули, что представители Ростуризма мониторят обстановку в северных регионах Италии. Кроме того, ведомство постоянно поддерживает связь с МИД РФ и Роспотребнадзором.

В настоящий момент известно о 300 случаях заражения коронавирусом в Италии. Семь человек стали жертвами болезни. В связи с чрезвычайной ситуацией в 12 городах Италии ввели карантин. Кроме того, в стране отменяются или заканчиваются раньше срока фестивали, спектакли или футбольные матчи.

Посольство России в Риме призвало граждан РФ воздержаться от посещения Италии. Особенно они порекомендовали не совершать поездки в Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилию-Романью. Именно в этих регионах в настоящий момент выявлены 300 случаев заражения коронавирусом.

Первая вспышка эпидемии заражений произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент коронавирусом инфицировано более 77 тысяч человек. 2663 заболевших стали жертвами эпидемии, более 27 тысяч выписалось из больниц.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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