Запертые жители Уханя начали выгуливать собак и получать еду через балконы

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В интернете появились видео из закрытого города Ухань, где запертые в домах местные жители придумывают новые способы взаимодействия с внешним миром. Так, хозяева большой собаки решили выгуливать ее, спуская на поводке с балкона второго этажа. На ролике видно, как собака гуляет по площадке на невероятно длинном поводке, тянущемся с высоты. После чего хозяева таким же способом поднимают домашнее животное обратно в квартиру.

Жители Уханя также используют балкон для передачи еды и продуктов первой необходимости. Все вещи транспортируются с помощью ведер, которые хозяева квартир спускают с балконов вниз. На улице ведра заполняются необходимыми продуктами под присмотром полицейских, затем жильцы на веревке поднимают ведра обратно.





Особо смекалистые жители Уханя придумали более оригинальный способ, как получить доставку на дом, не контактируя с курьерами из-за опасности заражения коронавирусом. Они просто договариваются с доставщиком, чтобы тот закинул товар в багажник их личного автомобиля. И когда курьер подъезжает к месту, просто дистанционно открывают ему багажник своей машины с балкона.





Если и такие варианты невозможны, то запертые в квартирах на карантин люди идут на крайние меры. Так, на одном из видео мужчина с риском для собственной жизни спускается по балконам, чтобы оказаться на улице. Достоверно неизвестно, побудил ли его на такой поступок голод или другие важные нужды. В аннотации к ролику сказано, что мужчина спускался с 10 этажа.





В декабре прошлого года в китайском городе Ухань была выявлена вспышка коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба и назвала вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2 663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.