Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии

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Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Румынии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что заболевший вернулся в страну три недели назад. В ходе поездки он посетил Италию, в которой в настоящий момент зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса.

Сейчас известно о 322 случаях заражения на Апеннинском полуострове. Кроме того, 10 человек стали жертвами коронавируса. Инфицированные проживают в пяти регионах Италии, которые относятся к северной части страны.

Ранее посольство России в Риме порекомендовало российским гражданам отказаться от поездок в Италию. Ростуризм сообщил, что продолжает наблюдать за ситуацией в стране.

В самой Италии в связи с возникшей эпидемией коронавируса ввели карантин в 12 городах. Также в Италии отменяются ранее запланированные мероприятия. Раньше времени закончил работу Венецианский кинофестиваль.

Первая вспышка эпидемии коронавируса возникла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент известно о более 77 тысячах случаев заболевания. 27 тысяч пациентов выписаны из больниц. 2663 человека стали жертвами коронавируса.