Число жертв коронавируса в Италии возросло до 10

Фото: ТАСС/FILIPPO VENEZIA/EPA

Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Всего к настоящему времени число зараженных коронавирусом составляет 322 человека. По словам Боррелли, случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии.

Наиболее напряженная обстановка сейчас наблюдается в областях Ломбардии, там по состоянию на вечер вторника зарегистрировано 240 случаев заражения и девять смертей. В Венето сообщается об одном умершем и 43 заразившихся.

Ранее сообщалось, что в отеле на острове Тенерифе введен карантин, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. По данным ряда СМИ, в отеле он находился вместе со своей женой. В гостинице находятся по меньшей мере двое россиян.

В связи с последними событиями посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию. Находящихся в Италии россиян призывают при первых признаках коронавируса незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящий момент в Италии отдыхает около семи тысяч организованных российских туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может находиться около 20 тысяч россиян.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.