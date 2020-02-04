Эксперты рассказали, возможен ли дефицит овощей и фруктов в Москве из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса не сбавляет оборотов. На сегодняшний день жертвами болезни стало более 400 человек, а количество зараженных перевалило за 20 тысяч. Однако вирус ударил не только по здоровью населения, но и по импорту из Китая. Рассказываем про продовольственный коллапс в Дальневосточном регионе, а также о том, стоит ли опасаться дефицита овощей и фруктов в Москве.

Продовольственный коллапс на Дальнем Востоке

Официального запрета на ввоз каких-либо продуктов из Китая на данный момент нет. Однако из-за закрытия границы несколько дней фуры с овощами и фруктами не могли попасть на территорию России.

Этого времени хватило для того, чтобы цены на товары взлетели. Например, стоимость зеленого лука приморского производителя взлетела в два раза – продавцы просили по 399 рублей за килограмм. А стоимость килограмма помидоров или огурцов варьировалась от 550 до 600 рублей.

Жители Хабаровска также зафиксировали скачок цен: сладкий перец, который раньше можно было приобрести за 300 рублей, теперь стоит 450. Подобное происходит довольно часто в Дальневосточном регионе.

Парадоксально, но рост цен привел к тому, что полки магазинов наполовину опустели. Дело не в высоком спросе, а в нежелании продавцов закупать товар по столь высокой цене – нет гарантий, что его купят. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала жительница Владивостока Лада Глыбина.





Лада Глыбина жительница Владивостока Рынки опустели. Заходила в частную лавку. Спрашиваю у продавца, где продукты. А он говорит: "Ничего нет. У нас в опте перец стоит по 400 рублей за килограмм. Я больше на базах брать не буду". Так как сейчас все закрыто, вообще непонятно, откуда их будут брать. Мы жили на китайских овощах. Будем без них.

Вскоре ситуация в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) должна прийти в норму. На текущий момент пропуск грузовых автомобилей на территорию России восстановлен. "Без человека вирус в окружающей среде нестойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто", – цитируют на сайте администрации Приморского края местный Минпромторг.

Кроме того, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов округа контролировать цены на товары, рост которых отмечен на фоне китайского коронавируса. В антимонопольной службе уже отреагировали на просьбу правительства. "Ведомство подготовило поручение своим территориальным управлениям, расположенным в этом федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания", – сообщается на официальном сайте ФАС.

Торговые сети ищут новых поставщиков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Напомним, что коронавирус передается от человека к человеку и во внешней среде живет не более двух суток. А значит, возможность заразиться от посылок и товаров из Китая исключается Кроме того, эксперты уверяют, что страх заразиться через еду также неоправдан. "Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а риск прямой передачи вируса через пищевые продукты невелик, до сих пор нет точных доказательств, что вирус может распространяться через доставку (готовой еды, продуктов или посылок. – Прим. ред.)", – цитирует эксперта Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжана Любо РИА Новости.



Однако это не мешает некоторым продавцам и торговым сетям отказываться от продуктов, привезенных из Китая. Так, "Магнит" приостановил доставку пищевых товаров из этой страны. В качестве причин в компании назвали угрозу распространения коронавируса, а также усложнение логистики.

Из Китая сеть везла в Россию помидоры, перец, мандарины, виноград и помело. По итогам минувшего года эти продукты составили около 0,9 процента всего оборота "Магнита" и около трех процентов – от продаж фруктов и овощей.

Чтобы обеспечить для покупателей полки с товарами, компания начала поставку недостающих продуктов из других стран. Например, теперь в "Магните" можно будет встретить фрукты и овощи из Марокко, Израиля, Турции. "Также увеличили закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт", – рассказали журналистам в компании.





представитель розничной сети "Магнит" В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке.

Однако не все ретейлы торопятся разорвать торговые отношения с КНР. Например, в пресс-службе "ВкусВилла" заявили, что панике не поддаются и продолжают завозить продукты из Китая.

Некоторые ретейлы предпочли перестраховаться. В сети магазинов METRO рассматривают альтернативных поставщиков в случае, если власти наложат запрет на ввоз китайской продукции.

В пресс-службе X5 Retail Group, которой принадлежат магазины "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка", Москве 24 и вовсе сказали, что доля китайского импорта на полках существенно ниже одного процента. "Это преимущественно непродовольственные товары, из продовольственных – в основном имбирь и чеснок. Однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", – добавил представитель компании в беседе с Москвой 24.

"Береженого бог бережет"

Возможно, корни проблемы поиска новых поставщиков для торговых сетей лежат не столько в боязни распространения коронавируса, сколько в падении спроса на товары из этой страны.

Отметим, что многие москвичи отказываются от покупки товаров из Китая. Продавцы на рынке заявили, что покупатели стали более разборчивые: этикеткам не верят, переспрашивают, откуда привезен тот или иной товар. "Я не боюсь заразиться, но береженого бог бережет", – заявила в беседе с телеканалом Москва 24 одна посетительница столичного рынка.



Поставки фруктов и овощей из Китая ограничили из-за коронавируса

Напомним и про "китайские бананы", которые привели к убыткам в магазинах на Дальнем Востоке. В Сети распространилась фейковая информация о том, что коронавирусом можно заразиться от всего китайского, в первую очередь – от бананов. И жители регионов начали игнорировать продукт, даже не обращая внимания на страну-производителя на этикетке. Предприниматели начали выставлять фотографии заполненных уже потемневшими бананами полок и жаловаться на убытки.



Фото: соцсети

В то же время среди рекомендаций Минздрава РФ по профилактике коронавируса отказ от фруктов из Китая не значится. Достаточно постоянно мыть руки, носить защитную маску, не выезжать в очаг распространения инфекции – Ухань в Китае, избегать близкого контакта с зараженными и отказаться от посещения массовых мероприятий.

"Москвичам бояться нечего"

Несмотря на отказ от китайской продукции, дефицита товаров на полках москвичам бояться не стоит. "Все те, кто принимает решение об ограничении поставок из Китая, знают, что им есть чем заменить эти продукты и что по объемам поставок никаких изменений не предвидится", – заявил в беседе с Москвой 24 председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Кроме того, в отличие от ДФО, в Центральном федеральном округе продуктов из этой страны везут совсем немного. "Доля отечественного продукта, именно продовольственная линейка, составляет более 95 процентов. Все остальное – это вовсе не Китай, а другие страны", – рассказал телеканалу Москва 24 заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

"Экзотика из Китая – лишь незначительная часть рынка. К тому же продуктовая корзина из них и не состоит", – отметил в беседе с сайтом генеральный директор оптово-распределительного центра "4 сезона" Павел Карнаух.





Павел Карнаух генеральный директор оптово-распределительного центра "4 сезона" Объем импорта из Китая идет на Дальний Восток. В Москву вообще идут товары из других стран: Иран – по помидорам и огурцам, через Украину – чеснок.

Однако эксперт обозначил другую опасность: в связи с частичным прекращением торговых отношений с Китаем в этой сфере другие импортеры или внутренние производители товаров могут поднять цену на свой продукт. Так, например, случилось во Владивостоке. "И тогда все будет зависеть от того, насколько хорошо региональные и федеральные власти будут работать над этой ситуацией", – добавил Карнаух.

Другие эксперты называют эти опасения напрасными – импортеры не будут отказываться от выгодного рынка, где стало меньше конкуренции. К тому же в случае угрозы дефицита в стране есть мощные запасы, чтобы его предотвратить.

"За последние пять лет, после введения эмбарго в России очень много сделано для импортозамещения", – заявил в беседе с Москвой 24 генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин. Он также напомнил, что отказ от ввоза некоторых китайских продуктов не является прецедентом. Например, с 9 января вступил в силу запрет Россельхознадзора на ввоз морепродуктов из этого региона. "К тому же европейская часть страны заполнена продовольственными товарами даже с избытком", – заключил собеседник сайта.



Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. На текущий момент инфицированные выявлены во всех регионах Китая и в более чем 20 странах мира. В том числе зараженные есть и в России: 2 человека – в Забайкалье и в Тюменской области. Количество жертв эпидемии превысило отметку 400 человек. В ответ на угрозу распространения вируса российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также приостановлено и железнодорожное сообщение между странами. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Россиян, находящихся в самом пострадавшем от вируса регионе Китая, эвакуируют. По возвращении в Россию их отправят на карантин в Тюменскую область.

