Как хочется жить! Сильные кадры любви, граничащей с коронавирусом

Число смертей от нового коронавируса в Китае превысило 360. Количество инфицированных уже перевалило за 17 тысяч человек. Но, несмотря на невероятно быстро распространяющуюся эпидемию, жители Китая стараются морально поддерживать тяжело больных, даже если понимают, что шансов на выздоровление почти нет. Показываем самые трогательные кадры любви, граничащей со смертью.

В интернете появилось видео, на котором медики в защитных костюмах поют душевную песню тяжело больным, чтобы поддержать их моральный дух. Трогательный момент запечатлен в самом эпицентре заражения, городе Ухань.



Врачи в перчатках держат за руки лежащих на больничных койках жителей Китая и стараются максимально их приободрить. Один из медиков улыбается пожилой пациентке и поднимает указательный палец вверх, убеждая, что все будет хорошо. Обессиленная женщина делает такой же знак в ответ.



На этом видео двое пожилых людей, заболевших коронавирусом, прощаются друг с другом, лежа на соседних реанимационных койках. Вирусу наиболее подвержены люди в возрасте, и оба пациента понимают, что шансы на спасение невелики. Она тяжело дышит, а он нежно держит ее за руку и смотрит в глаза. Возможно, в последний раз.



Этот малыш был инфицирован коронавирусом и изолирован от родных в специальную палату. Контактировать с ребенком семья может только через стекло. На видео малыш тянется к папе и искренне не понимает, почему тот не может взять его на руки. А отец не в состоянии сдерживать слезы и отворачивается, чтобы ребенок не увидел его плачущим.



Эта трогательная сцена была запечатлена в городе Ухань. Женщине-медику, работающей в больнице с инфицированными жителями, запрещено контактировать с родными. Ее семья пришла к медучреждению, чтобы передать маме посылку. На кадрах видно, как мама и дочка не могут сдержать слез, не имея возможности подойти друг к другу. Приближаться им нельзя, и неизвестно, сколько еще времени придется прожить перед тем, как они снова смогут обнять друг друга.



В тяжелые для Китая времена многие врачи, рискуя своими жизнями, едут в эпицентр заражения для того, чтобы помочь другим. Эти двое, Лиу Гуаньяо и Цяо Бинг, – молодые врачи из провинции Хэнань. Два года назад они начали встречаться и полюбили друг друга. Но узнав о вспышке коронавируса, оба решили вступить в медицинскую команду по борьбе с эпидемией в провинции Хубэй. Перед тем как поехать в зараженный регион, Лиу и Цяо поддержали друг друга и пообещали жениться, как только вернутся в родную Хэнань.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

Китайскую провинцию Хубэй готовы покинуть 130 граждан России. Всего на связь с правительством России вышли 202 человека.

Вывозить людей из зараженного Китая планируют самолетами Воздушно-космических сил. На борту будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со всеми необходимыми лекарствами.