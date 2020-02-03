Пассажиры смогут вернуть ж/д билеты в КНДР без удержания и сборов

12:10
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Северной Кореей, сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Поезда не смогут следовать с 3 февраля до особого указания.
Отменяются поезда №652/651 Уссурийск – Туманган отправлением из Уссурийска с 3 февраля и из Тумангана с 4 февраля, беспересадочный вагон Пхеньян – Москва отправлением из Пхеньяна с 3 февраля и из Москвы с 12 февраля, беспересадочный вагон Пхеньян – Хабаровск отправлением из Пхеньяна с 19 февраля и из Хабаровска с 21 февраля, беспересадочные вагоны Москва – Туманган отправлением из Москвы с 5 февраля и из Тумангана с 12 февраля.
Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.
Утром сообщалось, что власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Как сообщили в билетной кассе в Пхеньяне, это сделано в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Таким образом остановлено движение поездов по маршруту Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск.
Ранее Россия на фоне ситуации с коронавирусом приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Отменены поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.
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