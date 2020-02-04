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Общество

16:13

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Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвращающихся из Китая в РФ

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
общество безопасность

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Местом нахождения эвакуируемых из Китая в Россию граждан станет Тюменская область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

"Местом нахождения наших граждан, граждан Евразийского экономического союза и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион", – отметила она.

Сообщается, что у двух зараженных коронавирусом выявлена легкая степень заболевания. По словам Голиковой, выделить штамм у них невозможно.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был назван город Ухань.

На сегодняшний день от коронавируса скончались 425 человек, количество заболевших превысило отметку 20 тысяч.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. Приостановила пассажирское сообщение с КНР и РЖД.

Минздрав РФ рекомендовал для защиты от короновируса несколько препаратов

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