Кабмин временно ограничил въезд иностранных граждан из Южной Кореи в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

С 1 марта иностранные граждане не смогут въезжать на территорию России из Южной Кореи. Такое решение приняло правительство РФ, передает ТАСС.

Ограничения будут действовать в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России за исключением аэропорта Шереметьево.

Временная мера не коснется граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

МИД РФ должен уведомить Южную Корею и другие страны, чьи интересы могут быть затронуты, о принятых мерах, подчеркнув их обоснованность, а также их временный характер.

28 февраля Южная Корея зарегистрировала 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2022. Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего оранжевого до четвертого красного уровня.

В пятницу стало известно о первых случаях заражения в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах. Резкий рост случаев заболевания зафиксирован в Италии, Южной Корее и Иране.

Ростуризм советовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж. Туристы смогут вернуть деньги за возвращенные туры в Италию.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.