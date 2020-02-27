Самостоятельные туристы смогут вернуть деньги при отмене поездок в Италию

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Российские самостоятельные туристы, планировавшие путешествия в Италию, Южную Корею и Иран, имеют право обратиться за возвратом денег, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, то они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей", – цитирует ее РИА Новости. Догузова выразила надежду на нормализацию ситуации в ближайшее время.
Ранее Ростуризм посоветовал приостановить продажи туров в указанные страны. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж.
Тем, кто остался там, рекомендуют соблюдать меры предосторожности и делать все необходимое для личной безопасности. Гостиницы и другие места временного размещения призывают не покидать, исключение – организованный туроператором трансфер до аэропорта вылета.
С 1 марта авиасообщение с Южной Кореей приостановят. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).
Ассоциация туроператоров России (АТОР) планирует обратиться в органы власти, чтобы попросить о компенсации потерь российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом. В АТОР рассказали, что убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ составят порядка 3 миллиардов рублей за два месяца. Российские отели тем временем снижают цены на проживание из-за сокращения турпотока.
За пределами КНР случаи заражения выявили более чем в 30 странах, среди них и Россия. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии, Испании и Каталонии, а также в Швейцарии.
Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.
В России могут усилить ответственность за несоблюдение карантина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: