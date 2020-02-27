Самостоятельные туристы смогут вернуть деньги при отмене поездок в Италию

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Российские самостоятельные туристы, планировавшие путешествия в Италию, Южную Корею и Иран, имеют право обратиться за возвратом денег, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, то они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей", – цитирует ее РИА Новости. Догузова выразила надежду на нормализацию ситуации в ближайшее время.

Ранее Ростуризм посоветовал приостановить продажи туров в указанные страны. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж.

Тем, кто остался там, рекомендуют соблюдать меры предосторожности и делать все необходимое для личной безопасности. Гостиницы и другие места временного размещения призывают не покидать, исключение – организованный туроператором трансфер до аэропорта вылета.

С 1 марта авиасообщение с Южной Кореей приостановят. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные).

Ассоциация туроператоров России (АТОР) планирует обратиться в органы власти, чтобы попросить о компенсации потерь российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом. В АТОР рассказали, что убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ составят порядка 3 миллиардов рублей за два месяца. Российские отели тем временем снижают цены на проживание из-за сокращения турпотока.

За пределами КНР случаи заражения выявили более чем в 30 странах, среди них и Россия. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии, Испании и Каталонии, а также в Швейцарии.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.