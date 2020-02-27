Обнародован список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

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В Германии обнародован список, составленный в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах, продуктов и вещей, которые необходимы на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина. Об этом сообщает РИА Новости.

"На случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека): 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла. В приемлемом количестве – готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад", – говорится в сообщении.

Как уточняется, этот объем способен обеспечить потребности в 2200 калорий для взрослого человека на десять дней.

Также нужно запастись медикаментами, свечами, газовой горелкой, фонарем, батарейкой, средством для дезинфекции.

27 февраля стало известно, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Дании. Отмечается, что мужчина недавно вернулся с горнолыжного курорта из Северной Италии, где отдыхал вместе со своей семьей. Сейчас он должен оставаться на домашнем карантине.

Ранее сообщалось о первых заболевших коронавирусом в Норвегии и Румынии. В Северной Норвегии инфицированного обнаружили в городе Тромсе. Он вернулся из КНР, в настоящее время его самочувствие в норме. Мужчина находится на домашнем карантине, за его состоянием наблюдают врачи.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразились 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи человек.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.