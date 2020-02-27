Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Дании и Эстонии

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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Дании. Об этом сообщает местный телеканал TV 2.

Отмечается, что мужчина недавно вернулся с горнолыжного курорта из северной Италии, где отдыхал вместе со своей семьей. Сейчас он должен оставаться на домашнем карантине. По предварительным данным, у его жены и сына признаков вируса не выявлено.

Также в четверг министр социальных дел Эстонии Танель Кийк сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Он рассказал в эфире телеканала ETV, что речь идет о постоянном жителе страны, который не является ее гражданином.

Ранее сообщалось о первых заболевших коронавирусом в Норвегии и Румынии. В северной Норвегии инфицированного обнаружили в городе Тромсе. Он вернулся из КНР, в настоящее время его самочувствие в норме. Мужчина находится на домашнем карантине, за его состоянием наблюдают врачи.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи человек.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.