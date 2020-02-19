АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

19 февраля, 14:17
Фото: ТАСС/Glenn Hunt/EPA
Ассоциация туроператоров России (АТОР) намерена обратиться в органы власти, чтобы попросить о рассмотрении возможности компенсации потерь российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае.
"Что касается компенсаций, мы считаем, что было бы как минимум справедливо обсуждать компенсации не только авиаперевозчикам, но и туроператорам как по въездному, так и по выездному туризму", – приводит ТАСС слова исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.
Отмечается, что в Ассоциации в настоящее время готовят соответствующее обращение к властям. Письма с просьбой планируется отправить в ближайшее время.
Ранее в АТОР подсчитали убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ на фоне ситуации с уханьской пневмонией. Сообщалось, что за два месяца российский туристический бизнес лишится порядка 3 миллиардов рублей.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке въезда китайцев на территорию России. Ограничение начнет действовать с 20 февраля.
Кроме того, с 19 февраля временно приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд гражданам КНР.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан. Выздороветь удалось более 14,3 тысячи жителям.
Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля
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