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Политика

19 февраля, 12:21

В Пекине прокомментировали ограничения на въезд граждан КНР в РФ

политика за рубежом общество

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Россия заранее оповестила Китай о планах временно запретить въезд гражданам КНР из-за коронавируса. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, передает сайт "Комсомольской правды".

"Российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что КНР сможет одержать победу в этой борьбе, однако, исходя из необходимости обеспечения профилактики и контроля за эпидемией на своей территории, предпримет ряд ограничительных мер", – сказал представитель МИД КНР.

Он отметил, что это лишь временные меры.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда в Россию для граждан КНР с 20 февраля.

Помимо этого, с 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР.

Авиакомпаниям могут возместить убытки в связи с ограничениями полетов в Китай. Из-за вспышки коронавируса под угрозой приостановки оказалось производство автомобилей Nissan, так как комплектующие поступали с китайского завода, который временно не работает.

В России уже закрыли отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничили пересечение границы с Монголией, отменили рабочие визы для граждан КНР и вывезли из провинции Хубэй часть находящихся там россиян.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, побороть болезнь удалось более 14,3 тысячи жителям.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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