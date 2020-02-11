В МГД предложили раздавать медицинские маски в метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном метрополитене нужно организовать бесплатную раздачу медицинских масок в период вспышек вирусных заболеваний, заявила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Елена Самышина.

Она отметила, что средства индивидуальной защиты можно раздавать на станциях с большим потоком пассажиров.

По словам Самышиной, участились жалобы граждан на завышение цен в аптеках на медицинские маски. Она подчеркнула, что это недопустимо.

"Более того, я считаю, что в периоды вспышек вирусных заболеваний было бы разумно раздавать маски бесплатно в метро, например, на тех станциях, которые находятся рядом с вокзалами, где большой поток людей", – приводит слова Самышиной Агентство "Москва".

По ее словам, соответствующую инициативу она внесет на рассмотрение в столичный парламент.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что аптеки, которые завысили цены на медпрепараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом, проверит ФАС. Служба также пригрозила аптекам штрафами за рост цен на маски. Владимир Путин предложил лишать лицензий организации, которые наживаются на коронавирусе.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре.

По данным на утро 11 февраля, число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 1016 человек, а число случаев заражения в Китае превысило 42,6 тысячи. При этом отмечается, что выздоровели почти 4 тысячи человек.

В России под наблюдением остаются более 20 тысяч человек. Двое граждан Китая, которых госпитализировали с коронавирусом в РФ, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В качестве мер предотвращения распространения вируса в России правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.