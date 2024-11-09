Danas: жители сербского Нови-Сада перекрыли мост, требуя отставки властей

Фото: ТАСС/Максим Конанков

В сербском городе Нови-Сад протестующие блокировали один из главных мостов города после трагедии на местном железнодорожном вокзале. Об этом сообщает издание Danas.

Речь идет об одном из крупнейших в городе Варадинском мосте. Участники акции также изрисовали мост красной краской в качестве символической крови. Они требовали немедленной отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.

Отмечается, что местные полицейские не стали вмешиваться в протестные акции.

Это уже не первая акция, которая проводится в Нови-Саде после трагедии на вокзале. Так, в ночь на 6 ноября тысячи жителей города вышли на протесты около здания городской администрации. Активисты выкрикивали оскорбления в адрес президента Александра Вучича, призывали к уходу со своих постов представителей власти и заявляли, что трагедия является преднамеренным убийством.

Об обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад стало известно 1 ноября. В результате инцидента погибли 14 человек.

По словам Вучича, удалось установить личности девяти погибших. Информация о наличии граждан России в числе пострадавших не поступала, заявили в российском посольстве.

Владимир Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с гибелью людей на вокзале в Нови-Саде. Российский президент подчеркнул, что россияне разделяют скорбь народа Сербии.