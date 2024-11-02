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02 ноября, 11:49

Происшествия

Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с гибелью 14 человек на вокзале в Сербии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с гибелью 14 человек при обрушении бетонной конструкции на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – передает Кремль слова президента РФ.

Он также подчеркнул, что россияне разделяют скорбь народа Сербии.

Об инциденте стало известно 1 ноября. По словам Вучича, удалось установить личности девяти погибших. Информация о наличии граждан России в числе пострадавших не поступала, заявили в российском посольстве.

В связи с происшествием правительство страны и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В Нови-Саде траур будет трехдневным.

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