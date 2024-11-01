Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью 14 человек на вокзале в Сербии

Фото: Interior Ministry of Serbia via AP

Посольство России в Сербии выразило соболезнования в связи с гибелью 14 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. Об этом диппредставительство сообщило в телеграм-канале.

"Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших в этом несчастье", – говорится в публикации.

Представительство Россотрудничества в Сербии также отреагировало на случившееся.

"Сотрудники Русского Дома в Белграде глубоко потрясены вестью о трагическом событии в Нови-Саде. Выражаем самые искренние соболезнования семьям погибших", – указано в сообщении, распространенном в соцсетях.

Также работники представительства пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

Об инциденте стало известно 1 ноября. В результате обрушения погибли 14 человек.

По словам президента Сербии Александра Вучича, удалось установить личности девяти погибших. Информация о наличии граждан России в числе пострадавших не поступала, заявили в российском посольстве.

В связи с происшествием правительство страны и правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявили 2 ноября днем траура. В Нови-Саде траур будет трехдневным.