Крыша гостиницы в Хабаровске частично обрушилась при пожаре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крыша трехэтажной гостиницы загорелась в Хабаровске. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Первоначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако затем она достигла 500 "квадратов". Огнеборцам удалось локализовать возгорание.

Обрушение крыши осложняет тушение огня, отметили в ведомстве. Всего на месте работают 20 специалистов и 7 единиц техники МЧС.

Во время пожара шесть человек самостоятельно выбрались из здания, еще пятерых спасли пожарные. Троим постояльцам потребовалась госпитализация.

Строящееся помещение загорелось ранее в деревне Лапсары Чувашской Республики. Позже пламя перекинулось на соседнее двухэтажное здание, в котором производится мебель. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров.

Еще одно возгорание площадью 576 "квадратов" произошло до этого в гараже для грузового транспорта в Черемхове Иркутской области. В результате пожара никто не пострадал, сотрудники МЧС эвакуировали из гаража всю технику.