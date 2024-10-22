22 октября, 07:22Происшествия
Возгорание произошло на предприятии в Тамбовской области после прилета дрона
Фото: телеграм-канал "МЧС Тамбовской области"
Утром 22 октября в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.
Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Пожарные быстро потушили возгорание. В данный момент на месте дежурят все необходимые службы.
Этой ночью падение БПЛА также произошло на территории промышленного предприятия в Воронежской области. Дрон упал на местный цех, в результате чего загорелся один из этажей здания.
Кроме того, в результате атак вражеских беспилотников повреждения получили два спиртзавода в Тульской области и кровля нежилого здания и котельной в Суземском районе Брянской области.