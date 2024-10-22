Два спиртзавода повреждены в Тульской области после атаки БПЛА

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Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области. В результате произошедшего пострадали помещения двух спиртзаводов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В частности, повреждения получили Ефремовский спиртзавод и завод в поселке Лужковском Суворовского района. Предварительно, пострадавших нет.

"Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", – написал Миляев в своем телеграм-канале.

Этой ночью атаке украинских беспилотников также подверглась Брянская область. Была частично повреждена кровля нежилого здания и котельной в Суземском районе. Тем не менее пострадавших не выявлено.

Между тем в ночь на 21 октября силы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ над регионами России. При этом 11 из них были сбиты над Ростовской областью.