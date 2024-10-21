ВСУ начали обстрел Энергодара

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Украинские военнослужащие начали артиллерийский обстрел Энергодара, который расположен в Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация в своем телеграм-канале.

В связи с этим власти города попросили местных жителей укрыться от обстрела в безопасных местах и не выходить на улицу.

Ранее российские силы отразили атаку беспилотников ВСУ на Энергодар. Были уничтожены две цели, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

До этого украинские войска ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции "Радуга" в городе, а чуть позже высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" вновь отключилась на ЗАЭС.

