Российские войска отразили атаку дронов ВСУ на Энергодар

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Российские войска отразили атаку украинских дронов на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям АЭС Евгению Яшину.

По ее информации, сбиты две цели. Повреждений и пострадавших нет.

Вечером 15 октября стало известно, что украинские беспилотники атаковали Энергодар. По предварительным данным, главной целью атаки могла быть подстанция Луч, снабжающая город электроэнергией.

4 октября неизвестные в Энергодаре подорвали машину начальника группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС. Под припаркованный у дома на бульваре Каштанова автомобиль была заложена самодельная взрывчатка.

Убийство сотрудника ЗАЭС является бесчеловечным терактом, заявил глава предприятия Юрий Черничук. Близким жертвы пообещали оказать поддержку. Также будут обеспечены все условия для безопасности работников ЗАЭС и жителей Энергодара.