04 октября, 15:03Происшествия
Директор Запорожской АЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом
Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"
Убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (АЭС) является бесчеловечным терактом, высказался глава предприятия Юрий Черничук. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
"Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, – это безрассудный, запредельный шаг", – говорится в публикации.
Близким жертвы пообещали оказать поддержку. Также будут обеспечены все условия для безопасности работников ЗАЭС и жителей Энергодара.
В пятницу, 4 октября, в Энергодаре неизвестные подорвали машину сотрудника Запорожской АЭС. По версии следствия, под припаркованную у дома на бульваре Каштанова машину была заложена самодельная взрывчатка. Оказалось, что автомобиль принадлежал начальнику группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС.
Когда сотрудник Запорожской станции сел в машину, то взрывчатое устройство сработало. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача или хранение взрывчатых веществ или устройств".
Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ