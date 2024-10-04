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04 октября, 15:03

Происшествия

Директор Запорожской АЭС назвал убийство сотрудника бесчеловечным терактом

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (АЭС) является бесчеловечным терактом, высказался глава предприятия Юрий Черничук. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

"Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, – это безрассудный, запредельный шаг", – говорится в публикации.

Близким жертвы пообещали оказать поддержку. Также будут обеспечены все условия для безопасности работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

В пятницу, 4 октября, в Энергодаре неизвестные подорвали машину сотрудника Запорожской АЭС. По версии следствия, под припаркованную у дома на бульваре Каштанова машину была заложена самодельная взрывчатка. Оказалось, что автомобиль принадлежал начальнику группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС.

Когда сотрудник Запорожской станции сел в машину, то взрывчатое устройство сработало. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача или хранение взрывчатых веществ или устройств".

Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

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