Глава Запорожской области назвал невозможным захват ЗАЭС украинскими войсками

Фото: Министерство обороны РФ

Россия контролирует ядерную безопасность Запорожской АЭС, поэтому захват станции украинскими десантниками на данный момент не представляется возможным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Ядерной угрозы сегодня нет", – отметил он.

Глава Запорожской области также отметил, что противовоздушная оборона помогает защищать станцию, однако определенные трудности могут возникать при артиллерийских обстрелах со стороны ВСУ, а также при атаке украинских дронов.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС. Один из дронов, летевших на город, удалось сбить в воздухе. Другой БПЛА ударил по инфраструктуре на проспекте Строителей. В результате случившегося никто не пострадал.

