Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что никто не должен атаковать атомные электростанции

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, говоря о ситуации вокруг Курской АЭС, заявил, что атомные электростанции никогда не должны быть атакованы. Об этом сообщает ТАСС.

"Атомные электростанции никогда не должны становиться целью атак ни при каких обстоятельствах, где бы они ни находились", – указал Гросси на открытии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Ранее Владимир Путин назвал атаки ВСУ на Курскую АЭС "очень опасными терактами". По словам российского президента, аналогичным образом обстоит ситуация и с ЗАЭС.

В свою очередь, МАГАТЭ должно дать более жесткий и внятный ответ на провокации с украинской стороны в отношении Курской АЭС, добавил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат предупредил, что речь идет об угрозе ядерной катастрофы.

По информации "Росатома", энергоблок Курской атомной электростанции могут остановить в случае опасности, однако сейчас необходимости в этом нет. На данный момент достаточно принятых мер безопасности.