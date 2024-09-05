Росатом сообщил о возможности остановки Курской АЭС в случае опасности

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Энергоблок Курской атомной электростанции может быть остановлен в случае опасности, однако сейчас такой необходимости нет, заявил руководитель Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, вариант приостановки работы станции уже рассматривался, его анализировали специалисты.

"Во-первых, Курская АЭС очень большое значение имеет, играет важную роль в энергоснабжении всего региона, это крайне важно сейчас", – подчеркнул передает РИА Новости его слова.

В настоящее время из четырех блоков функционирует один, уточнил Лихачев. На сегодняшний день достаточно тех мер безопасности, которые были приняты, резюмировал он.

Украина создает прямую угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций, сообщил ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России в Вене Роман Устинов.

Риск повреждения станции в Курской области остается очень серьезным, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Курчатова. Представители агентства обращали внимание, что военная активность вблизи станции может повредить ядерной и физической безопасности.

