И. о. постпреда России в Вене: Украина создает прямую угрозу для Запорожской и Курской АЭС

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Украина создает прямую угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России в Вене Роман Устинов.

"С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, а в том, что она существует в принципе. Причем дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий", – передает РИА Новости его слова.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси мог лично увидеть последствия действий Киева во время своего визита на станцию в Курской области, а теперь может оценить обстановку на ЗАЭС, добавил Устинов. Москва намерена поднять эти вопросы на сессии Совета управляющих МАГАТЭ 9 сентября, резюмировал исполняющий обязанности постпреда РФ в Вене.

Россия принимает меры по Курской и Запорожской АЭС для устойчивости от внешнего воздействия, рассказал ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Он назвал вопрос "очень серьезным", добавив, что атомные станции уязвимы в случае боевых действий. Глава ведомства отметил, что, принимая меры по защите АЭС, Россия защищает не только жителей своих территорий, но и жителей Украины и Европы.

Риск повреждения станции в Курской области остается очень серьезным, заявил Гросси во время посещения Курчатова. Представители агентства обращали внимание, что военная активность вблизи станции может повредить ядерной и физической безопасности.

