Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС, сообщает ТАСС.

Гросси заявлял, что риск повреждения Курской АЭС в связи с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается очень серьезным. При этом представители агентства обращали внимание, что военная активность вблизи станции может повредить ядерной и физической безопасности.

Поездка главы агентства на Курскую АЭС позволит получить своевременный доступ к объекту для независимой оценки ситуации, отметили в агентстве.

О соответствующих планах главы МАГАТЭ стало известно в ночь на 27 августа. Он сообщал, что намерен возглавить миссию агентства на Курскую АЭС, "учитывая серьезность ситуации". Информацию о визите Гросси подтверждал и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Планируя визит на АЭС, глава МАГАТЭ хотел побеседовать с руководством станции и определить, совершались ли против нее атаки. Кроме того, Гросси намеревался оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к АЭС. После ее посещения он собирается поехать на Украину, где надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским.