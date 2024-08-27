Глава МАГАТЭ Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС во вторник, 27 августа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в России", – написал Гросси.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил визит главы МАГАТЭ на Курскую станцию, а также ее город-спутник Курчатов 27 августа.

Владимир Путин сообщал, что украинские силы пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в ночь на 22 августа. Президент отмечал, что российская сторона уже проинформировала об этом МАГАТЭ.

Позже стало известно, что украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами радиоэлектронной борьбы вблизи Курской АЭС, обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

В "Росэнергоатоме" после этого заявили, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Радиационный фон фиксируется в пределах нормы.

После визита на Курскую АЭС Гросси планирует поехать на Украину, где надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским.