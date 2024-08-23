В "Росэнергоатоме" заявили, что Курская АЭС работает в штатном режиме

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме. Радиационный фон фиксируется в пределах нормы, заявили в "Росэнергоатоме".

В работе 3-й и 4-й энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком (925 МВт, 490 МВт). 1-й и 2-й блоки находятся в режиме эксплуатации без генерации.

"Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами радиоэлектронной борьбы вблизи Курской АЭС, обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после посещения Курской АЭС планирует поехать на Украину, где надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским. Гросси в очередной раз заявил, что чрезвычайно обеспокоен боестолкновениями вблизи атомной электростанции.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что украинские силы пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в ночь на 22 августа. Президент добавил, что российская сторона уже проинформировала об этом МАГАТЭ.

Российские силы продолжают вести бои с украинскими формированиями в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, там действует режим контртеррористической операции.