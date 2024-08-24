Оперштаб Курской области ограничил активность в акватории водохранилища в Курчатове

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В рамках действующего режима КТО в Курской области оперативный штаб региона принял решение ввести ограничения в акватории водохранилища города Курчатова, где расположена Курская АЭС. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в телеграм-канале.

Смирнов отметил, что введен запрет на проведение культурных, спортивных и других мероприятий. Также запрещено заниматься рыболовством, использовать маломерные суда, водные мотоциклы и другие плавательные средства. В пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий, перечислил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Россия уже проинформировала об этом МАГАТЭ, сказал президент РФ.

Позже стало известно, что украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами РЭБ вблизи станции, обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

В "Росэнергоатоме" после этого сообщили, что Курская АЭС работает штатно. Радиационный фон фиксируется в пределах нормы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытку атаки со стороны Украины актом ядерного терроризма. Она призвала МАГАТЭ к незамедлительной реакции.

С 6 августа в Курской области продолжаются боестолкновения между российскими и украинскими военными. В регионе введен режим ЧС федерального характера.