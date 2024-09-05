Путин назвал удары ВСУ по Курской АЭС "очень опасными терактами"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Атаки украинских сил на Курскую атомную электростанцию являются "очень опасными терактами", заявил Владимир Путин во время своего выступления на площадке ВЭФ.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с Запорожской АЭС, отметил президент.

"Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, – что будет со всей частью вот этой Европы", – добавил российский лидер.

По данным "Росатома", энергоблок Курской станции может быть остановлен в случае опасности, однако сейчас такой необходимости нет. Такой вариант развития событий рассматривался специалистами. Но на сегодняшний день достаточно тех мер безопасности, которые уже были приняты.

Вина Украины в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обстановки на Курской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения объекта видел последствия ударов ВСУ, подчеркнул пресс-секретарь.

