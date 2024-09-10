Проезд транзита через промзону Курской АЭС ограничен из-за режима КТО

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Проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции ограничили из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Глава Курской области отметил, что маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района.

"Для информирования местных жителей установят специальные таблички и указатели", – указал Смирнов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 августа попытались атаковать Курскую АЭС, позднее российские войска обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас РСЗО HIMARS. Последний был найден всего в пяти километрах от станции. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил город Курчатов и саму АЭС 27 августа. Гросси призвал предотвратить ядерную аварию и объявил о серьезности ситуации.

Помимо этого, Владимир Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары Вооруженных сил Украины по АЭС. Также российский лидер назвал опасными терактами атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что вина Украины в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна.

