Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 17:04

Транспорт

Проезд транзита через промзону Курской АЭС ограничен из-за режима КТО

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской атомной электростанции ограничили из-за режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Глава Курской области отметил, что маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района.

"Для информирования местных жителей установят специальные таблички и указатели", – указал Смирнов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 августа попытались атаковать Курскую АЭС, позднее российские войска обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас РСЗО HIMARS. Последний был найден всего в пяти километрах от станции. В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил город Курчатов и саму АЭС 27 августа. Гросси призвал предотвратить ядерную аварию и объявил о серьезности ситуации.

Помимо этого, Владимир Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары Вооруженных сил Украины по АЭС. Также российский лидер назвал опасными терактами атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что вина Украины в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил следы ударов дронов по Курской АЭС

Читайте также


транспортрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика