Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

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Владимир Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары Вооруженных сил Украины по АЭС, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов на Восточном экономическом форуме, президент РФ назвал опасными терактами атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС.

"Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, – что будет со всей частью вот этой Европы", – сказал российский лидер.

По данным "Росатома", энергоблок Курской станции может быть остановлен в случае опасности, однако сейчас такой необходимости нет. Такой вариант развития событий рассматривался специалистами. Но на сегодняшний день достаточно тех мер безопасности, которые уже были приняты.

Вина Украины в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обстановки на Курской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения объекта видел последствия ударов ВСУ.

