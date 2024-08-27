27 августа, 19:24Политика
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что "ситуация серьезная". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Необходимо предотвратить ядерную аварию в ходе этой ужасной войны, атаки против любых АЭС недопустимы, вне зависимости от их расположения. МАГАТЭ и дальше будет способствовать укреплению ядерной и физической безопасности во всем мире", – говорится в публикации.
Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС 27 августа. По его словам, риск повреждения станции в связи с действиями ВСУ остается очень серьезным.
В ходе осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он намерен проанализировать с "российскими коллегами", как это предотвратить.
После посещения АЭС глава МАГАТЭ планирует поехать на Украину. Там он надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским.
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