Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что "ситуация серьезная". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Необходимо предотвратить ядерную аварию в ходе этой ужасной войны, атаки против любых АЭС недопустимы, вне зависимости от их расположения. МАГАТЭ и дальше будет способствовать укреплению ядерной и физической безопасности во всем мире", – говорится в публикации.

Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС 27 августа. По его словам, риск повреждения станции в связи с действиями ВСУ остается очень серьезным.

В ходе осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он намерен проанализировать с "российскими коллегами", как это предотвратить.

После посещения АЭС глава МАГАТЭ планирует поехать на Украину. Там он надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским.