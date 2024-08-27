Глава МАГАТЭ Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он планирует проанализировать с "российскими коллегами", как это предотвратить, передает РИА Новости.

Гросси осмотрел Курскую АЭС и ее основные объекты. По его словам, станция работает близко к нормальным условиям. Он также подчеркнул, что его приезд связан с намерением не допустить ударов по станции.

"Тот факт, что я со своими коллегами нахожусь здесь сегодня, подчеркивает наше исключительно серьезное отношение к тому, чтобы предотвратить какие-либо удары по Курской АЭС", – сказал он, добавив, что "это события, которые никогда не должны происходить".

Глава МАГАТЭ добавил, что ему показали последствия применения военной активности вблизи Курской АЭС, что вызывает беспокойство за ее безопасность. Его ознакомили с последствиями атак на станцию, Гросси подтвердил, что видел следы от атак дронов на территорию и на объекты станции.

"Я побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием и также посетил хранилище отработанного ядерного топлива", – сказал Гросси.

По его словам, МАГАТЭ может предложить ряд шагов и мер по обеспечению безопасности АЭС.

Гросси ранее прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. Он заявлял, что риск повреждения Курской АЭС в связи с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается очень серьезным.

О соответствующих планах главы МАГАТЭ стало известно в ночь на 27 августа. До этого он сообщал, что намерен возглавить миссию агентства на Курскую АЭС, "учитывая серьезность ситуации". Информацию о визите Гросси подтверждал и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

После посещения АЭС Гросси собирается поехать на Украину, где надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским.