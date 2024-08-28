28 августа, 11:02Происшествия
Росгвардия обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вблизи КуАЭС
Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"
Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Военнослужащие получили информацию, что в пяти километрах от атомной электростанции был найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, рассказали в ведомстве.
Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, при этом боевая часть снаряда вошла в землю. Солдаты уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.
Также агентство уточнило в пресс-службе "Росэнергоатома", что КуАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений.
Накануне в Курчатов для осмотра Курской АЭС прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он уточнил, что риск повреждения станции в связи с действиями ВСУ остается очень серьезным.
Кроме того, Гросси призвал предотвратить ядерную аварию, так как атаки против любых АЭС он назвал недопустимыми.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил следы ударов дронов по Курской АЭС