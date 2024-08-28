Росгвардия обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вблизи КуАЭС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Военнослужащие получили информацию, что в пяти километрах от атомной электростанции был найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, рассказали в ведомстве.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, при этом боевая часть снаряда вошла в землю. Солдаты уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

Также агентство уточнило в пресс-службе "Росэнергоатома", что КуАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений.

Накануне в Курчатов для осмотра Курской АЭС прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он уточнил, что риск повреждения станции в связи с действиями ВСУ остается очень серьезным.

Кроме того, Гросси призвал предотвратить ядерную аварию, так как атаки против любых АЭС он назвал недопустимыми.

