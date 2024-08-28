Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие нанесли серьезное поражение формированиям ВСУ в Курской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

В частности, силы РФ сожгли две единицы техники украинских войск и уничтожили очень большое количество пехоты противника.

Сражения между российскими и украинскими солдатами в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.

Российские военнослужащие мотострелкового батальона также отразили попытки подразделений ВСУ прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области.