Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

ВС РФ остановили в Курской области 61-ю, 80-ю и 82-ю украинские бригады, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет RT.

Как он уточнил, все солдаты ВСУ "захлебнулись в своей крови".

В данный момент украинские войска закинули в область 92-ю и 95-ю бригады, которые тоже пошли к своему "завершению", добавил Алаудинов.

Сражения между российскими и украинскими солдатами в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 6 600 военнослужащих. Кроме того, украинские формирования лишились 73 танков и 4 РСЗО HIMARS. Также они потеряли 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины и 201 автомобиль.

